Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?
Folge 2: Folge 2
113 Min.Folge vom 11.09.2020Ab 12
Zehn Promis auf einer Torte: In der neuen Show "Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?" kämpfen beliebte Reality-Stars in kuriosen, spannenden und schrägen Spielen um den Spaß-Titel "Hellste Kerze auf der Torte". Dabei zählen Geschick und Allgemeinwissen genauso, wie Selbstironie und Schlagfertigkeit. Durch die bunte Show führen Jochen Schropp und Olivia Jones. Bildrechte SAT.1/Weber, Willi.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Festspiele der Reality Stars - Wer ist die hellste Kerze?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Spielshow
Altersfreigabe:
12