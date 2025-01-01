Die Gemeinschaftspraxis
4 StaffelnAb 12
In der Gemeinschaftspraxis von Dr. Bernhard Skupin kümmern sich Spezialisten der verschiedensten Fachbereiche um besorgte Patienten. Oft liegen die Ursachen des Leidens nämlich nicht dort, wo man sie auf den ersten Blick vermutet. Der Allgemeinmediziner und sein Team, dem auch eine Psychotherapeutin angehört, widmen sich mit geballter Kompetenz den oft rätselhaften Beschwerden der Menschen und geben nicht auf, bis das Problem erkannt ist und die passende Therapie beginnt.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1