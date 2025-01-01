Die Glücksbärchis
Die Glücksbärchis
Die Glücksbärchis sind kleine Bären, die im Wolkenland leben und traurigen und in Schwierigkeiten geratenen Menschen helfen.
Einst waren sie einfache Grußkartenfiguren, jetzt sind sie die beliebtesten Bärchis Deutschlands. Die Glücksbärchis wurden 1981 von einer Firma für Glückwunschkarten entworfen und fanden viel Anklang bei den Kund*innen. Schließlich kamen verschiedene Merchandising-Produkte wie Plüschbären, Sammelfiguren und sogar Bettwäsche auf den Markt. Wenig später wurden auch diverse PC-Spiele, Serien und Filme produziert.
Die Glücksbärchis wachen über die Kinder
Die Glücksbärchis, auch Care Bears genannt, leben zusammen mit dem Wolkenwächter im Wolkenland. Dieses besteht aus dem Herzbärchiland, dem Wald der Gefühle und dem Paradiesischem Tal. Ihre einzigen Mitbewohner*innen sind dabei kleine, fliegende Sternchen und Herzen. Im Wolkenland haben die Glücksbärchis eine große Aufgabe: Sie wachen über die Kinder. Wenn sie im Leben eines Kindes ein Problem entdecken, versammeln sich die Care Bears im Herzsaal und lesen anhand ihres Glücksbarometers die Gefühle der Menschen ab. Dann fahren sie in ihrem Wolkenmobil durch den Regenbogenstrahl und landen im Zimmer des betroffenen Kindes. Dort setzen die Glücksbärchis ihre Glücksstrahlen ein und verbannen die negativen Gefühle. Nachdem sie wieder für Freude und Glück gesorgt haben, fliegen die Bärchis zurück ins Wolkenland.
Die Familie der Glücksbärchis
Obwohl sie alle denselben Job haben, unterscheiden sich die Glücksbärchis stark voneinander. Jedes Care Bear hat seine eigene Farbe, sein eigenes Symbol auf dem Bauch und seine individuellen Charaktereigenschaften.
Schmusebärchi ist der Chef der Bärchis. Er bringt den Care Bears bei, ihre wahren Gefühle zu zeigen und ihre Mitmenschen zu lieben. Außerdem verfügt er über die Fähigkeit, anderen Glücksbärchis ihre Zeichen und Kräfte zu geben.
Freundschaftsbärchi ist treu, loyal und unterstützend: Einfach der beste Freund, den sich ein Glücksbärchi wünschen könnte.
Schlummerbärchi liebt das Schlafen. Deswegen passiert es ihm oft, dass er in den unpassendsten Situationen einfach einschläft. Dafür hat er eine besondere Fähigkeit: Er sorgt dafür, dass seine Freund*innen schöne Träume haben.
Geburtstagsbärchi hat eine große Leidenschaft: Er liebt es, Geburtstage zu feiern. In seiner Freizeit plant er Überraschungsparties für seine Freund*innen und sorgt damit öfter für Chaos als für Freude.
Dann gibt es noch den dauerglücklichen Hurrabärchi, der wirklich nur einen Modus hat: Glücklich sein. Diese Freude überträgt er nicht nur auf seine Freund*innen und Familie, sondern auch auf die Kinder, die sich traurig fühlen.
Die digitale Welt der Glücksbärchis
Der weltweite Erfolg der Glücksbärchis misst sich vor allem an der Anzahl an Ableger, die es mittlerweile zu sehen gibt. Allein was Serien angeht, gibt es bereits fünf verschiedene Ausgaben.
1983 und 1984 kamen die ersten 30-minütigen Specials namens Die Glücksbärchis im Land ohne Gefühle und Die Glücksbärchis gegen die Gleichgültigkeitsmaschine.
Ein Jahr später erschien die erste Glücksbärchis Serie, die aus elf Doppelfolgen bestand. In den nachfolgenden Jahren hatte diese auch mehrere Ableger mit dem gleichen Titel.
2007 gab es ein Revival der Serie, das unter dem Titel The Care Bears ausgestrahlt wurde. Neun Jahre später erschien schließlich auch eine CGI-Neuauflage namens Glücksbärchis - Willkommen im Wolkenland.
Die letzte Adaption der Franchise kam 2015 unter dem Titel Glücksbärchis & Co heraus.
Die letzte Adaption der Franchise kam 2015 unter dem Titel Glücksbärchis & Co heraus.