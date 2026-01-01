Die Gruselschule
Jessika, Viktoria, Josch und Eduard befinden sich auf dem Weg zu ihrem neuen Internat. Dort angekommen stellen sie mit Entsetzen fest, dass es sich um eine Gruselschule handelt, in der es von zwar freundlichen, aber äußerst merkwürdigen Gestalten nur so wimmelt. Als Victoria plötzlich verschwunden ist, helfen die seltsamen Mitschüler bei der Suche, denn sie wissen, dass ein „Schatten“ Victoria entführt hat. Mit Hilfe von Bob, einem grünen hilfsbereiten Hausmonster, gelingt es, Victoria wiederzufinden. Victoria möchte so schnell wie möglich weg von dieser Schule. Herr Bertram, der Direktor, ist bereit, sofort eine Heimfahrt zu organisieren, aber Jessika, Josch und Eduard finden die Schule mittlerweile prima und wollen bleiben. Viktoria lässt sich von ihnen zum Bleiben überreden. Dies ist nicht nur der Anfang einer wunderbaren Freundschaft, sondern auch vieler gruseliger, skurriler und spannender Abenteuer.