Vom Katzenklo zum Wohntraum

Die Home-Makeover Challenge - Fix it, Flip it, Sell it

Folge 1: Vom Katzenklo zum Wohntraum

41 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Jamil und sein Team stehen vor einer harten Entscheidung: zwei heruntergekommene Häuser, doch sie können nur eins kaufen und umbauen. Beide Anwesen befinden sich in einem katastrophalen Zustand. Von Tiergestank und eingenisteten Tauben, bis hin zu Gerümpel ist alles dabei. Pace, seine Frau Laura und Jamils Schwester Rahima helfen dem Unternehmer, die richtige Wahl zu treffen. Wird der Kauf den Profis den gewünschten Gewinn einbringen?

