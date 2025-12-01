Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 1Folge 8vom 17.12.2025
41 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 6

Jamil und Pace besichtigen ein Haus im Zentrum von Phoenix, das einem Schuhkarton gleicht. Wenn sie es abreißen und neu bauen, könnte das Team jedoch einen Gewinn von einer halben Million machen. Das einzige Problem dabei: Das Projekt würde sich über zwei Jahre ziehen. Werden die Experten die Herausforderung annehmen oder sich einem anderen Anwesen widmen, das schnelles Geld verspricht?

