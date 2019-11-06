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Die Hydronauten

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
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Durstige Zeiten

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Die Hydronauten

Folge 1: Durstige Zeiten

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Warum im Nordatlantik baden, wenn der Wasserspeicher an Bord voll und die eigene Badewanne so gemütlich ist, denken Ponto und Balty, aalen sich im Badewasser und veranstalten erst einmal eine ordentliche Wasserschlacht. Alles gut und schön, bis Obo, dessen Kühlsystem versagt, plötzlich Alarm schlägt. Ohne Wasser keine Kühlung, ohne Kühlung keine Weiterfahrt, Mission abgebrochen. Die drei sind irritiert: die Hydronica schwimmt doch mitten im Ozean, da ist doch genug Wasser vorhanden! Von wegen: Salzwasser schadet dem Kühlsystem; das U-Boot braucht dringend Süßwasser. Rechte: Your Family Entertainment

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Die Hydronauten

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