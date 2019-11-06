Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Durstige ZeitenJetzt ohne Werbung streamen
Die Hydronauten
Folge 1: Durstige Zeiten
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Warum im Nordatlantik baden, wenn der Wasserspeicher an Bord voll und die eigene Badewanne so gemütlich ist, denken Ponto und Balty, aalen sich im Badewasser und veranstalten erst einmal eine ordentliche Wasserschlacht. Alles gut und schön, bis Obo, dessen Kühlsystem versagt, plötzlich Alarm schlägt. Ohne Wasser keine Kühlung, ohne Kühlung keine Weiterfahrt, Mission abgebrochen. Die drei sind irritiert: die Hydronica schwimmt doch mitten im Ozean, da ist doch genug Wasser vorhanden! Von wegen: Salzwasser schadet dem Kühlsystem; das U-Boot braucht dringend Süßwasser. Rechte: Your Family Entertainment
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Die Hydronauten
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment