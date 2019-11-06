Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 1: Durstige Zeiten
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Ponto und Balty veranstalten eine Wasserschlacht in der Badewanne an Bord. Doch dann schlägt Obo Alarm, denn das Kühlsystem hat versagt. Und ohne Kühlsystem kann das Boot auf keinen Fall weiterfahren. Balty kommt schließlich auf die rettende Idee.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment