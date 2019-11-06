Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hydronauten

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Durstige Zeiten

Folge 1: Durstige Zeiten

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Ponto und Balty veranstalten eine Wasserschlacht in der Badewanne an Bord. Doch dann schlägt Obo Alarm, denn das Kühlsystem hat versagt. Und ohne Kühlsystem kann das Boot auf keinen Fall weiterfahren. Balty kommt schließlich auf die rettende Idee.

