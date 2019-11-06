Staffel 1Folge 11vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 11: Die Weltreisende
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Balty und Ponto bereiten eine große Strandparty vor. Doch Pontos Überraschung, ein Feuerwerk, verschreckt die Schildkröte Tamara beim Eierlegen so sehr, dass sie den Weg zurück ins Meer nicht findet. Ihr Freund Theo macht sich auf die Suche nach ihr.
