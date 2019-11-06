Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 12vom 06.11.2019
Folge 12: Tiefenrausch

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Neptuna interessiert sich für die Tierwelt der Tiefsee. Im Westpazifik angelangt, kann sie sich ganz ihrem Wissensdurst widmen. Doch als während eines Tauchganges die Hydraulikpumpe ausfällt, muss Balty das Schiff und die Crew retten.

