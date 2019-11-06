Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hydronauten

Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Dinner für ein Manati

Die Hydronauten

Folge 13: Dinner für ein Manati

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Balty und Ponto wollen in Florida unbedingt mal wieder etwas Richtiges essen. Also versuchen sie, einen Gemüsegarten in der fruchtbaren Erde einer Flussmündung anzulegen. Doch dann werden sie und die Bewohner des Gebietes plötzlich krank.

