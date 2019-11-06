Staffel 1Folge 13vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 13: Dinner für ein Manati
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Balty und Ponto wollen in Florida unbedingt mal wieder etwas Richtiges essen. Also versuchen sie, einen Gemüsegarten in der fruchtbaren Erde einer Flussmündung anzulegen. Doch dann werden sie und die Bewohner des Gebietes plötzlich krank.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment