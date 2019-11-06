Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hydronauten

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Das Geisternetz

Die Hydronauten

Folge 2: Das Geisternetz

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Balty und Ponto nehmen in der Nordsee an einem Tauchwettbewerb teil. Doch Balty schubst versehentlich Pontos Rollstuhl von Deck. Als er danach tauchen möchte, verfängt er sich in einem Fischernetz und bemerkt, dass ihm die Luft ausgeht.

