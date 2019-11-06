Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hydronauten

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Der Geschmack des Meeres

Als Balty und Ponto das Boot reinigen, breitet sich ein Schaumteppich auf dem Wasser aus. Dieser führt dazu, dass ein Schwarm Lachse die Orientierung verliert, denn die Veränderung verwirrt die Fische. Neptuna sucht die Übeltäter.

