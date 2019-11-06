Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Das neue Biotop
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Ponto fällt ins Wasser und ist komplett mit Schnecken übersäht, als er wieder auftaucht. Neptuna opfert ihre wertvolle Algensammlung, um die Schnecken zu füttern, doch die Schnecken mögen den Geschmack nicht. Also kreiert Obo eine künstliche Alge.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment