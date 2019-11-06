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Die Hydronauten

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
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Die Elster des Meeres

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Die Hydronauten

Folge 9: Die Elster des Meeres

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Als Neptuna Eindrücke einer Expedition im Logbuch festhalten möchte, teilt Obo ihr mit, dass der Logdiamant verschwunden ist. Ohne den Stein kann Neptuna ihre Mission nicht beenden. Doch dann taucht ein Oktopus mit einem kostbaren Fund auf.

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Die Hydronauten

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