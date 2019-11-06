Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die Hydronauten

Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Ein Hit für Barnabas

Ein Hit für BarnabasJetzt ohne Werbung streamen

Die Hydronauten

Folge 1: Ein Hit für Barnabas

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Ponto hat das Musikmachen für sich entdeckt, sehr zum Leidwesen der restlichen Crew, die seinen eigenwilligen Geschmack nicht teilt. Für den Buckelwal Barnabas aber scheint Ponto die letzte Rettung zu sein. Er muss ein Lied komponieren, um damit bei einem Gesangswettbewerb der Buckelwale das Herz einer Waldame zu gewinnen. Ponto und Balty helfen ihm beim Üben, aber beim Vorsingen ist Barnabas so nervös, dass er kaum einen Ton rausbringt und den Wettbewerb beschämt vorzeitig abbricht. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Die Hydronauten

Die Hydronauten

Alle 2 Staffeln und Folgen