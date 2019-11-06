Staffel 2Folge 1vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 1: Ein Hit für Barnabas
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Ponto hat das Musikmachen für sich entdeckt, sehr zum Leidwesen der restlichen Crew, die seinen eigenwilligen Geschmack nicht teilt. Für den Buckelwal Barnabas aber scheint Ponto die letzte Rettung zu sein. Er muss ein Lied komponieren, um damit bei einem Gesangswettbewerb der Buckelwale das Herz einer Waldame zu gewinnen. Ponto und Balty helfen ihm beim Üben, aber beim Vorsingen ist Barnabas so nervös, dass er kaum einen Ton rausbringt und den Wettbewerb beschämt vorzeitig abbricht. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment