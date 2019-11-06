Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Der Förster vom KelpwaldJetzt ohne Werbung streamen
Die Hydronauten
Folge 10: Der Förster vom Kelpwald
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Hydronica macht vor der kalifornischen Küste in der Nähe eines riesigen Waldes aus Seetang halt. Balty ist begeistert, kann er doch endlich mal wieder frische Seetangtörtchen backen. Doch als er zum Ernten in den Kelpwald taucht, wird er von Otto, dem Seeotter aufgehalten: seine Aufgabe ist es, den Kelpwald vor Eindringlingen aller Art zu schützen. Otto ist der einzige Otter in seinem Revier und vor allem Seeigel nehmen immer weiter überhand und bedrohen den Algenwald. Neptuna weiß, dass es in der Nähe einige einsame Seeotterdamen gibt und bietet an, sie Otto vorzustellen. Rechte: Your Family Entertainment
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Die Hydronauten
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment