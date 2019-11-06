Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
13 Min.Folge vom 06.11.2019

Ponto sagt Balty die Zukunft voraus. Er wird heute seine große Liebe finden! Bei Ebbe gehen die Hydronauten an Land. Ponto und Balty suchen seine Zukünftige doch stattdessen finden sie Nelly, einen Riesenhai! Rechte: Your Family Entertainment

