Staffel 2Folge 11vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 11: Die Macht der Anziehung
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Ponto sagt Balty die Zukunft voraus. Er wird heute seine große Liebe finden! Bei Ebbe gehen die Hydronauten an Land. Ponto und Balty suchen seine Zukünftige doch stattdessen finden sie Nelly, einen Riesenhai! Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment