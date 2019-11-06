Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 12: Doktor wieder Willen
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Hydronica kreuzt vor der Küste der Philippinen, als sie auf eine fast vollständig verlassene Seegraswiese stößt. Neptuna will der Sache auf den Grund gehen und entdeckt zwei Seepferdchen. Diese erzählen ihr, dass die Menschen Seepferdchen gerne fangen, weil sie glauben, dass sie wunderbare Heilkräfte haben. Noch während Hippo und Hanna mit Neptuna sprechen, senkt sich ein Fischernetz auf sie herab. Neptuna kann die beiden zwar retten, stößt sich aber den Kopf und verliert das Bewusstsein. Rechte: Your Family Entertainment
Copyrights:© Your Family Entertainment