Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die Hydronauten

Staffel 2Folge 12vom 06.11.2019
Joyn Plus
Doktor wieder Willen

Doktor wieder WillenJetzt ohne Werbung streamen

Die Hydronauten

Folge 12: Doktor wieder Willen

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Hydronica kreuzt vor der Küste der Philippinen, als sie auf eine fast vollständig verlassene Seegraswiese stößt. Neptuna will der Sache auf den Grund gehen und entdeckt zwei Seepferdchen. Diese erzählen ihr, dass die Menschen Seepferdchen gerne fangen, weil sie glauben, dass sie wunderbare Heilkräfte haben. Noch während Hippo und Hanna mit Neptuna sprechen, senkt sich ein Fischernetz auf sie herab. Neptuna kann die beiden zwar retten, stößt sich aber den Kopf und verliert das Bewusstsein. Rechte: Your Family Entertainment

Alle Staffeln im Überblick

Die Hydronauten

Die Hydronauten

Alle 2 Staffeln und Folgen