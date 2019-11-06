Staffel 2Folge 13vom 06.11.2019
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Balty hört, wie Neptuna mit Obo darüber spricht, die Hydronica so flott zu machen, dass sie wieder fliegen kann. Sofort berichtet er Ponto davon und die beiden sind überzeugt, dass es nur eine Erklärung dafür geben kann: Neptuna will zurück zu ihrem Planeten fliegen und Ponto und Balty auf der Erde zurücklassen. Als Ponto dann im Wasser auch noch unheimliche, ufo-artige Schatten sieht, die er für Neptunas außerirdische Freunde hält, gibt es für die beiden nur eins: sie müssen Neptuna daran hindern, das Schiff zu reparieren, denn ein Leben ohne ihre außerirdische Freundin können sie sich nicht mehr vorstellen. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment