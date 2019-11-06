Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 2: Der weite Weg nach Hause
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Nach einem fünftägigen Sturm braucht die Crew dringend Urlaub und vertreibt sich die Zeit mit Wasserballspielen. Plötzlich taucht hinter Balty ein Schwertwal auf - und nimmt ihm den Ball weg. Der Wal heißt Corky und die Crew stellt fest, dass dieser zwar ganz toll Ball spielen kann, aber einen lebendigen Fisch erkennt er nicht und fangen kann er ihn schon gar nicht. Corky erzählt, dass er ein Fernsehstar sei und bisher in einem Aquarium gelebt habe. Kein Wunder, dass er die Fähigkeiten, die ein Schwertwal in der freien Natur zum Überleben braucht, verloren hat. Zum Glück weiß Obo, was ein Wal alles können muss. Rechte: Your Family Entertainment
