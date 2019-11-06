Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 3: Expedition Nordpol
13 Min.
Neptuna erfüllt sich einen Traum: sie will endlich selbst einmal den Nordpol betreten. Die Hydronica droht jedoch von Eisbergen gerammt zu werden und so ankert Neptuna und macht sich mit Balty zu Fuß auf den Weg. Ponto und Octavia bleiben an Bord des warmen und gemütlichen Schiffes zurück - eine Expedition ist ihnen zu kalt und vor allem zu gefährlich. So ganz ungefährlich ist es aber auch auf der Hydronica nicht, denn ein ausgehungerter Eisbär nähert sich auf der Suche nach etwas Essbarem neugierig dem Schiff. Rechte: Your Family Entertainment
