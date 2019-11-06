Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hydronauten

Staffel 2Folge 3vom 06.11.2019
Expedition Nordpol

Folge 3: Expedition Nordpol

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Neptuna erfüllt sich einen Traum: sie will endlich selbst einmal den Nordpol betreten. Die Hydronica droht jedoch von Eisbergen gerammt zu werden und so ankert Neptuna und macht sich mit Balty zu Fuß auf den Weg. Ponto und Octavia bleiben an Bord des warmen und gemütlichen Schiffes zurück - eine Expedition ist ihnen zu kalt und vor allem zu gefährlich. So ganz ungefährlich ist es aber auch auf der Hydronica nicht, denn ein ausgehungerter Eisbär nähert sich auf der Suche nach etwas Essbarem neugierig dem Schiff. Rechte: Your Family Entertainment

