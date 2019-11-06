Staffel 2Folge 5vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 5: Ein Floß zum Verstecken
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Hydronica nähert sich der Küste Polynesiens. Um sich die Zeit bis zum Ankern zu vertreiben, spielen Balty und Ponto verstecken. Um Balty mal so richtig eins auszuwischen, versteckt sich Ponto außerhalb der Hydronica unter einem treibenden Floß. Noch bevor Balty mit dem Suchen angefangen hat, stürmt Ponto schon wieder zurück an Bord: er sei von einem Tigerhai angegriffen worden. Obo bezichtigt ihn der Lüge, denn Tigerhaie hielten sich niemals so nahe der Küste auf. Doch Ponto schwört Stein und Bein, den Hai gesehen zu haben. Auch Balty macht sich über seinen Freund lustig. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment