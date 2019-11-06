Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 6: Ein Festmahl für Seemöwen
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Crew der Hydronica kreuzt die Gewässer vor der Valdez Halbinsel in Argentinien. Ponto ist schon ganz aufgeregt, denn seine Tante Frieda lebt hier und er möchte sie mit einem Besuch überraschen. Tante Frieda ist außer sich vor Freude, ihren Neffen endlich wiederzusehen und zeigt Ponto ihre Heimat. Neptuna und Balty warten unterdessen auf die Wale, die jedes Jahr auf ihrer Wanderung hier vorbei kommen. Und nicht nur sie warten. Auch Tante Friedas Möwenkolonie, die zu Pontos Entsetzen auf einer Müllkippe haust, erwartet schon ungeduldig die Ankunft der großen Säugetiere, denn sie bringen das "Dessert" für die Möwen mit. Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment