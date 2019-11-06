Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Ein Festmahl für Seemöwen

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Crew der Hydronica kreuzt die Gewässer vor der Valdez Halbinsel in Argentinien. Ponto ist schon ganz aufgeregt, denn seine Tante Frieda lebt hier und er möchte sie mit einem Besuch überraschen. Tante Frieda ist außer sich vor Freude, ihren Neffen endlich wiederzusehen und zeigt Ponto ihre Heimat. Neptuna und Balty warten unterdessen auf die Wale, die jedes Jahr auf ihrer Wanderung hier vorbei kommen. Und nicht nur sie warten. Auch Tante Friedas Möwenkolonie, die zu Pontos Entsetzen auf einer Müllkippe haust, erwartet schon ungeduldig die Ankunft der großen Säugetiere, denn sie bringen das "Dessert" für die Möwen mit. Rechte: Your Family Entertainment

