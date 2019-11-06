Staffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 7: Einer für alle, alle für einen
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Ponto berichtet der Crew aufgeregt, dass er nun endlich das Buch "Schwimmen leicht gemacht" fertig gelesen hat und seinen Freunden gleich eine Demonstration seines Könnens geben möchte. Alle versammeln sich an Deck und sind beeindruckt - von den Schwimmkünsten der Delphine, die sich plötzlich an Pontos Seite tummeln. Ponto ist genervt, besonders, weil seine Freunde nur noch Augen für die eleganten Meerestiere haben. Während Neptuna, Balty und Oktavia mit den Delphinen spielen gehen, will Ponto alleine seine Schwimmkünste weiter trainieren. Rechte: Your Family Entertainment
Die Hydronauten
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment