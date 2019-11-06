Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hydronauten

Staffel 2Folge 8vom 06.11.2019
Operation Schildkröte

Die Hydronauten

Folge 8: Operation Schildkröte

13 Min.Folge vom 06.11.2019

Ponto unterhält die Crew mit einer Gruselgeschichte, während Neptuna die Hydronica durch den Atlantik navigiert. Da schreit Balty verängstigt auf: er habe im Wasser einen Geist gesehen! Ponto macht sich lustig über Baltys Ängste und als sie später das Schiff reinigen, scheint er den "bösen Geist" auch tatsächlich gefunden zu haben: Eine weiße Plastiktüte, die im Wasser umhertriebt. Doch nachts, als Balty nicht schlafen kann, sieht er wieder einen Geist im Wasser.

