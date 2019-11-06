Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Die Hydronauten
Folge 9: Ein Krokodil auf Wohnungssuche
13 Min.Folge vom 06.11.2019
Neptuna ist äußerst gespannt: sie ist in einem Sumpfgelände in Florida auf der Suche nach Salzwasserkrokodilen und nähert sich einem ihrer Reviere. Weil aber Ponto und Balty mal wieder endlos streiten, kann sie sich kaum konzentrieren und beschließt, allein auf Expedition zu gehen. Und auch Ponto und Balty haben die Nase voneinander voll und verlassen getrennt das Schiff. Neptuna stößt schon bald auf das erste Krokodil: Jonas, ein prächtiges, aber trauriges Männchen. Jonas wurde aus seiner Bucht von einem älteren Krokodil fortgejagt. Neptuna bietet ihm ihre Hilfe an und gemeinsam suchen sie ein neues Zuhause. Rechte: Your Family Entertainment
