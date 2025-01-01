Die Kanzlei
3 StaffelnAb 12
3 StaffelnAb 12
Die Kanzlei
Nachdem ihr Geschäftspartner Gregor Ehrenberg spurlos verschwunden ist, muss Anwältin Isabel von Brede ihre Kanzlei auf eigene Faust weiterführen. Zum Glück wird sie von ihrer Assistentin Yasmin und der passionierten Hobbydetektivin Gudrun bei der Lösung der Fälle unterstützt. Und sie bekommt sogar noch Verstärkung: Der gegnerische Anwalt Markus Gellert ist bereit, langfristig mit Isabel zusammenzuarbeiten.
Genre:Krimi-Drama, Drama
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© OneGate Media GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren