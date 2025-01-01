Die Läusemutter
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Die Läusemutter
Als die frischgeschiedene Hannah am ersten Tag ihre Tochter in die Grundschule bringt, ahnt sie nicht, was auf sie zukommen wird. Denn an dieser Grundschule herrschen eigene Regeln.
Die Läusemutter: Charmante Comedy-Serie nicht nur für Eltern
Hannah, gespielt von Pina Kühr, ist frisch geschieden und muss sich um ihr Einkommen und ihre Tochter kümmern. Da freut sie sich natürlich auf den ersten Grundschultag, der ihr zumindest ein bisschen mehr Zeit freiräumt. Aber da hat sie die Rechnung ohne den Elternbeirat gemacht: Schon an Tag eins klären sie Hannah auf, dass die Eltern mehr Pflichten haben als nur das Abliefern und Abholen der Kinder. Und so wird sie kurzerhand die “Läusemutter” und untersucht plötzlich die Kinderköpfe auf jeglichen Lausbefall. Schließlich muss man sich im Elternbeirat der Schule erstmal von ganz unten hocharbeiten.
Absolutes Chaos in der gesamten Schule
Doch die Grundschule ist nicht nur aufgrund des anstrengenden Elternbeirats ein Graus: Hier herrscht nämlich schon vom Kopf weg, in Person von Schuldirektor Anton P. Immelmann, dargestellt von Alexander Schubert, mehr Unfähigkeit, als der Schule guttut. Hinzu kommt, dass die Klassenlehrerin von Hannahs Tochter ganz eigene Lehrmethoden bevorzugt.
Doch die Elternbeiratsvorsitzende ist es, die dem Ganzen die Krone aufsetzt. Doris, gespielt von Petra Nadolny, erweist sich als ziemlich herrisch und möchte möglichst ihre eigene Ordnung aufrechterhalten. Da sind ihr übermotivierte Väter wie beispielsweise Stefan, gespielt von Michael Kessler, viel lieber als arbeitende Mütter wie Hannah…
Mit den Switch-Stars Michael Kessler und Petra Nadolny
Die Läusemutter beruht auf der preisgekrönten holländischen Erfolgs-Comedy-Serie Luizenmoeder von Jan Albert de Weerd und Ilsa Warringa und ist ebenso urkomisch wie politisch unkorrekt. Alle Stereotypen von Eltern werden auf den Arm genommen und man fragt sich schnell: Sind die Erwachsenen vielleicht die viel schlimmeren Kinder?
Pina Kühr kann man in Die Läusemutter zum ersten Mal in einer Hauptrolle sehen. Unterstützt wird sie dabei von alteingesessenen Comedy-Stars: Michael Kessler und Petra Nadolny, unter anderem bekannt aus Switch, glänzen in den Nebenrollen und toben sich mit dem Rest des Casts nach Lust und Laune aus.
Die Comedy-Serie Die Läusemutter bringt vor allem Eltern zum Lachen. Doch da die Serie sämtliche Klischees herrlich parodiert, ist sie auch für kinderlose Zuschauer*innen sehenswert. Schau doch einfach mal rein: Auf Joyn kannst du Die Läusemutter online streamen.