Die letzten Tierbabys ihrer Art
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Sie gehören zu den am stärksten bedrohten Tieren der Erde - und zu den charismatischsten und süßesten Arten überhaupt: Elefanten, Koalas und Orang Utans. Tier-Experte Christian Ehrlich reist nach Sri Lanka, Indonesien und Australien und versucht, die Letzten ihrer Art zu finden. Dabei trifft er auf Tierschützer und Forscher, die für den Erhalt der Tiere kämpfen. Es entsteht eine Weltreise zu den Hotspots der Artenvielfalt, wo sich täglich große Dramen und kleine Happyends abspielen.
Genre:Tiere, Dokumentation
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 GOLD