Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die Lieblingsmarken der Deutschen

Die Lieblingsmarken der Deutschen - Ikea

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 12.06.2022
Joyn Plus
Die Lieblingsmarken der Deutschen - Ikea

Die Lieblingsmarken der Deutschen - Ikea Jetzt ohne Werbung streamen

Die Lieblingsmarken der Deutschen

Folge 1: Die Lieblingsmarken der Deutschen - Ikea

89 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 6

"Die Lieblingsmarken der Deutschen" richtet den Blick auf den schwedischen Einrichtungsgiganten IKEA. Mit 54 Filialen gibt es in keinem anderen Land der Welt so viele wie in Deutschland. Die Reportagereihe macht sich daran, den Erfolg des Unternehmens zu analysieren und hinterfragt, was die Deutschen dazu bewegt, stundenlang durch die riesigen Möbelhäuser zu schlendern, betrachtet die Probleme des Konzeptes und wagt einen Blick in die Zukunft des Großkonzerns.

Alle Staffeln im Überblick

Die Lieblingsmarken der Deutschen
Kabel Eins
Die Lieblingsmarken der Deutschen

Die Lieblingsmarken der Deutschen

Alle 4 Staffeln und Folgen