Folge 1: Die Lieblingsmarken der Deutschen - Ikea
Folge vom 12.06.2022
"Die Lieblingsmarken der Deutschen" richtet den Blick auf den schwedischen Einrichtungsgiganten IKEA. Mit 54 Filialen gibt es in keinem anderen Land der Welt so viele wie in Deutschland. Die Reportagereihe macht sich daran, den Erfolg des Unternehmens zu analysieren und hinterfragt, was die Deutschen dazu bewegt, stundenlang durch die riesigen Möbelhäuser zu schlendern, betrachtet die Probleme des Konzeptes und wagt einen Blick in die Zukunft des Großkonzerns.
Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
