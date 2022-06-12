Die Lieblingsmarken der Deutschen - AldiJetzt ohne Werbung streamen
Folge 2: Die Lieblingsmarken der Deutschen - Aldi
Folge vom 12.06.2022
Dem großen deutschen Lebensmittel-Imperium Aldi gelingt es täglich, unzählige Kunden zwischen die Regale zu locken. Der Konzern wirbt mit Schnelligkeit, preiswertem Sortiment und qualitativ hochwertiger Ware. "Die Lieblingsmarken der Deutschen" betrachtet, ob und wie Aldi diese Versprechen erfüllen kann und wie innovativ der Discounter dafür denken muss. Außerdem beleuchtet die Reportage die Geschichte des Familienunternehmens, mit dem zwei Brüder zu Milliardären wurden.
