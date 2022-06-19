Die Lieblingsmarken der Deutschen - LegoJetzt ohne Werbung streamen
Die Lieblingsmarken der Deutschen
Folge 3: Die Lieblingsmarken der Deutschen - Lego
88 Min.Folge vom 19.06.2022Ab 6
Sie landen im Staubsauger, unter dem Teppich, im Sofa und in jeder Ritze. Statistisch gesehen hat jeder Mensch auf der Welt rund 100 von ihnen. Die Rede ist natürlich von LEGO-Steinen. Die Lieblingsmarke der Deutschen steht für Kreativität, Spiel und Spaß sowie Fantasie und Vielfalt. Dabei begeistert das dänische Unternehmen mit seinem Kultspielzeug alle Altersgruppen. Die Reportagereihe blickt hinter die Kulissen des größten Spielzeugherstellers der Welt.
Alle Staffeln im Überblick
Die Lieblingsmarken der Deutschen
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wirtschaft/Finanzen
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins