Die Lugners
Folge 1: Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig (1)
48 Min.Ab 6
Dunkle Wolken ziehen sich über des Baumeisters Sommerhimmel zusammen, das Tief Simona ist im Anmarsch und beschert Mörtel heftige Gewitter über seinem sonst so friedlichem Streichelzoo. "Käfer" aka Sonja Schönanger freut sich nicht gerade über "Die Tante aus Amerika". Und auch "Bambi" zeigt sich wenig begeistert über den Besuch. Doch Mörtel träumt von einem Wochenende à la "Reich und Schön". Und wo lässt sich das in Österreich besser tun, als am Wörthersee?
Die Lugners
Genre:Reality
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4