Die Rote Meile
2 StaffelnAb 16
Die Rote Meile
Das berühmteste Vergnügungsviertel Deutschlands zieht seit jeher Menschen in seinen Bann - rund 15 Millionen im Jahr. Manche werfen nur schnell einen neugierigen Blick, andere bleiben - manchmal für immer. Das ist "Die Rote Meile" - ein fiktiver Straßenzug irgendwo in St. Pauli. Und dies ist die Geschichte der Menschen, die hier leben. Der Frauen, die neben Sexappeal Köpfchen und Power haben ...
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH