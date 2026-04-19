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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Raubüberfall auf die Unibibliothek Lexington

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 19.04.2026
Raubüberfall auf die Unibibliothek Lexington

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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Folge 2: Raubüberfall auf die Unibibliothek Lexington

41 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Vier Studenten einer Universität in Kentucky planen einen Überfall auf eine Bibliothek, die Bücher von unschätzbarem Wert beherbergt, wie etwa Originalwerke von Charles Darwin oder John James Audubon.

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