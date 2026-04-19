Vom Millionenraub zum MordkomplottJetzt kostenlos streamen
Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Folge 3: Vom Millionenraub zum Mordkomplott
41 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Die Reihe nimmt die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas unter die Lupe und beleuchtet die Fälle sowohl aus Ermittlerperspektive als auch aus Sicht der Meisterdiebe. Ein Mann packt seinen Van voll mit 17 Millionen Dollar und flieht nach Mexiko.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Universal Studios Limited