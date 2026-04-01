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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Manipuliert und benutzt

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 19.04.2026
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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Folge 4: Manipuliert und benutzt

40 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12

Die Reihe nimmt die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas unter die Lupe und beleuchtet die Fälle sowohl aus Ermittlerperspektive als auch aus Sicht der Meisterdiebe. Einer brutalen Bankräuberbande gelingt beinahe das perfekte Verbrechen. Die Polizisten ahnen nicht, dass der Kopf hinter der Aktion selbst ein Bankangestellter ist.

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