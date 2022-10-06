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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Der Jahrhundertraub in Buenos Aires

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 06.10.2022
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Die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas

Folge 6: Der Jahrhundertraub in Buenos Aires

40 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12

Die Reihe nimmt die spektakulärsten Raubüberfälle Amerikas unter die Lupe und beleuchtet die Fälle sowohl aus Ermittlerperspektive als auch aus Sicht der Meisterdiebe.

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