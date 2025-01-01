Die Spreewaldklinik
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Die Spreewaldklinik
Dr. Lea Wolff sucht ihre berufliche Erfüllung - und im Spreewald ein neues Zuhause. Mit Chefärztin Dr. Barbara Berg und Oberarzt Dr. Gregor Wemuth kämpft sie täglich um das Leben der Menschen. Doch Lea hofft, im Spreewald noch etwas anderes zu finden: ihre Tochter, die sie vor 20 Jahren als Jugendliche zur Adoption freigeben musste.
Die Spreewaldklinik im Streaming: Erlebe die ganzen Folgen auf Joyn
Vor 20 Jahren gab Dr. Lea Wolff ihre Tochter nach der Geburt zur Adoption frei. Seitdem lässt sie die Frage nicht mehr los, ob das die richtige Entscheidung war. Auf der Suche nach Spuren ihrer Tochter kehrt sie aus Hamburg in den Spreewald zurück. Obwohl Lea jahrelang nicht mehr als Ärztin praktiziert hat, nimmt sie eine Stelle als Chirurgin in der Spreewaldklinik an. Bald findet Lea im Südosten Brandenburgs ihre Berufung und ein neues Zuhause – muss die Menschen im Spreewald jedoch erst noch von sich überzeugen.
Mit Chefärztin Dr. Barbara Berg kämpft Lea täglich um Menschenleben und verbündet sich mit Krankenschwester Nico – ohne zu wissen, dass die beiden mehr als nur Kolleginnen sind. Während Leas Jugendliebe Paul offenbar ein Geheimnis hat, kommen sich Lea und der attraktive Arzt Erik näher. Die wichtigste Frage: Findet Lea ihre Tochter und kann sie sich mit ihr versöhnen?
All das erfährst du in die Spreewaldklinik. Die Sendung läuft montags bis freitags um 19 Uhr in SAT.1. Die erste Staffel hat 81 Folgen, Staffel 2 sogar 126. Alle Folgen gibt es live und als Wiederholung auch auf Joyn - und im Abonnement von Joyn PLUS+ sogar bis zu eine Woche im Voraus.
Die Besetzung: Das sind die Stars aus die Spreewaldklinik
Diese Schauspieler und Schauspielerinnen sind in die Spreewaldklinik dabei:
• Ärztin Dr. Lea Wolff: Sina Valeska Jung
• Leas Jugendliebe Paul Menke: Daniel Scholz
• Klinikchefin Barbara Berg: Muriel Baumeister
• Dr. Gregor Wemuth: Karsten Speck
• Dr. Eric Behrens: Daniel Bruder
• Krankenschwester Nico Menke: Isabel Hinz
• Dr. Mark Engelhardt: Jan Hartmann
Die Spreewaldklinik: Das passiert in Staffel 1
Dr. Lea Wolff kehrt nach 20 Jahren in den Spreewald zurück, um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Sie hatte ihre Tochter damals nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Im Spreewald nimmt sie eine Stelle als Chirurgin in der örtlichen Klinik an, um so vielleicht Hinweise auf ihre Tochter zu finden. Dabei trifft sie auf ihre Jugendliebe Paul, den leiblichen Vater ihrer Tochter. Der reagiert jedoch abweisend und fordert sie auf, ihre Suche einzustellen. Im Klinik-Alltag arbeitet Lea eng mit der jungen Krankenschwester Nico zusammen – die ist in Wirklichkeit mehr als nur eine Kollegin ...
Die Spreewaldklinik: Was dich in Staffel 2 erwartet
Ein geheimnisvoller Brief von Lea stellt das Leben der angehenden Krankenschwester Nico auf den Kopf und veranlasst sie, auf Distanz zu Lea zu gehen – eine schmerzhafte Entscheidung für beide. Gleichzeitig taucht Mona mit ihrem Sohn Timmy auf, was Leas frische Beziehung zu Dr. Erik Behrens belastet. Zudem sorgt ein neuer Arzt für Aufsehen in der Klinik. Mit seiner selbstbewussten und entschlossenen Art stellt Dr. Mark Engelhardt, gespielt von Jan Hartmann, nicht nur die Belegschaft auf die Probe, sondern könnte auch Leas Liebesleben durcheinanderbringen.
In diesem Drehort spielt die Spreewaldklinik
Die Spreewaldklinik spielt in der ersten Staffel nicht etwa in einem Studio, sondern in der wirklichen Spreewaldklinik Lübben und in der Umgebung der Stadt. Lübben liegt rund 100 Kilometer südöstlich von Berlin und hat als Kreisstadt von Dahme-Spreewald in der Niederlausitz rund 14.000 Einwohner:innen. In der Serie heißt der Ort Börnow.
In der zweiten Staffel fanden die Dreharbeiten zur Serie aus organisatorischen Gründen nicht mehr in der Klinik in Lübben statt, sondern in einem leerstehenden Krankenhaus in Berlin. Auch an diesen bekannten Orten im Spreewald wurde wieder gedreht: am Sägewerk, im Haus der Familie Menke und an der idyllischen Datsche am Klein Köriser See.
Wo wird die Serie die Spreewaldklinik gedreht?
"Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Serie", betont SAT.1-Senderchef Marc Rasmus. Denn die Spreewaldklinik wird tatsächlich vor Ort im Spreewald und in einer echten Klinik gedreht, der Spreewaldklinik Lübben. Lübben liegt rund 100 Kilometer südöstlich von Berlin. Die Kreisstadt von Dahme-Spreewald in der Niederlausitz hat rund 14.000 Einwohner:innen.