Die Super-Heimwerker
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Die Super-Heimwerker
Wenn das Geld knapp ist, muss der Hausherr für die Küchenrenovierung selbst zur Säge greifen. Doch was, wenn er bereits beim Ausmessen der Küchenzeile ins Schwitzen gerät? Ein klarer Fall für Tommo, Sascha, Ken und Co: Als Super-Heimwerker stehen sie frustrierten Hobby-Bastlern mit Rat und Tat zur Seite. Egal ob Carport oder begehbarer Kleiderschrank: Die Super-Heimwerker wissen auf jede Frage die richtige Antwort und haben jede Menge Tipps auf Lager!
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Janus TV GmbH