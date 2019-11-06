Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika

Folge 1

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika

Folge 1: Folge 1

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In der ersten Episode erfahrt ihr, wer die Yottas sind und was sie noch erreichen wollen. Der Road-Trip durch die USA startet. Station eins ist Salton Sea. Ein traumhafter Ort, an dem Bastian und Maria zu geistigen Höhenflügen inspiriert werden. Rechte: ProSieben

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika
ProSieben
Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika

Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika

Alle 1 Staffeln und Folgen