Die Zukunftsgestalter
1 StaffelAb 12
Die Zukunftsgestalter
"Future Makers" ist eine vierteilige Dokumentarfilmserie, die die Geschichten einer neuen Generation erzählt. Ihre Arbeit gestaltet und definiert unsere Zukunft auf inspirierende und imaginative Weise. Diese Serie feiert die Leistungen junger Wegbereiter, Innovatoren und Visionäre in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen. Die Show basiert auf der Idee, dass wir uns durch das definieren, was wir tun, und wohin wir gehen.
12
