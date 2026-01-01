Dino-Zug
5 StaffelnAb 0
5 StaffelnAb 0
Mit Joyn PLUS+ ohne Werbung schauen
Dino-Zug
Der kleine Tyrannosaurus Rex Buddy wird von einer Flugsaurier-Familie aufgezogen und erlebt allerhand Abenteuer mit seinen Geschwistern Tiny, Shiny und Don. Der magische Dino-Zug kann durch die Zeit reisen, so dass die kleinen Passagiere unterschiedlichen Dinosauriern begegnen und eine Menge lernen.
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© TM & The Jim Henson Company