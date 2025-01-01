Dope Girls
Dope Girls
Nach dem Ersten Weltkrieg kehren die Soldaten zurück nach London. Sie möchten dort anknüpfen, wo sie aufgehört haben, doch die Frauen haben sich verändert und wollen die neu gewonnenen Freiheiten weiterhin ausleben. In den Untergrund-Clubs von Soho leben sie ihre Wünsche und Träume aus und bewegen sich nicht immer im Rahmen der Legalität.
Genre:Drama
Produktion:GB, 2025
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
