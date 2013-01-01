Downton Abbey
6 StaffelnAb 12
Die britische Adelsfamilie Crawley lebt auf ihrem herrschaftlichen Familienanwesen Downton Abbey. Standesgemäß beschäftigen sie eine Heerschar an Mitarbeitern, die zum Großteil ebenfalls unter dem Dach beherbergt sind. Doch die Familie Crawley steht schwierigen Zeiten gegenüber. Zu familiären Schwierigkeiten kommt der Wandel der Zeit, dem auch alte englische Traditionen zum Opfer fallen.
Genre:Historisches Drama, Drama
Produktion:GB, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2013 Carnival Film & Television Limited. All Rights Reserved