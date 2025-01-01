Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
1 Staffel
Dringend Tatverdächtig - Duisburg Crime Stories
Ein Verbrechen, mehrere Tatverdächtige: Die professionellen Ermittler der "Ruhrpottwache" verhören Personen, die in das Geschehen einer schweren Straftat verwickelt sind. Mit kriminalistischer Intuition und strategisch cleveren Fragen locken die Polizisten ihr Gegenüber aus der Reserve. Filmische Rückblenden zeigen die Tat aus unterschiedlichen Perspektiven. Durch die richtige Verhörtechnik ziehen die Profis die Schlinge immer enger zu - bis schließlich die Wahrheit ans Licht kommt und der Schuldige feststeht.
Genre:Reality, Krimi