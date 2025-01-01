Ed Stafford: Allein gegen die Wildnis
Ed Stafford ist in den entlegensten und gefährlichsten Winkeln der Erde ganz in seinem Element. Und in dieser Serie stürzt sich die Kämpfernatur in neue Survival-Abenteuer. Von der Atacama-Wüste in Südamerika, über das Altai-Gebirge in der Mongolei bis zu den Rhodopen in Bulgarien: In den spektakulären Naturlandschaften, die ihren wenigen Bewohnern ein Höchstmaß an Widerstandskraft und Ausdauer abverlangen, bleiben Ed ohne Karten, Kompass und Ausrüstung zehn Tage, um einen Weg zurück in die Zivilisation zu finden. Erreicht der Ex-Soldat sein Ziel oder muss er in der Wildnis erschöpft und entkräftet aufgeben? Diese Doku-Serie zeigt den Briten beim Überlebenskampf in menschenfeindlicher Umgebung.
