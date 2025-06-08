Ed Stafford: Wie ich die Welt überlebte
Folge vom 08.06.2025: Perleninseln
44 Min.Folge vom 08.06.2025Ab 6
Ed Stafford wird auf einem Archipel vor Panama ausgesetzt – nur einen Steinwurf entfernt von seiner derzeitigen Heimat Costa Rica. Die Insel hat einen Durchmesser von etwa zwei Kilometern. Das Eiland sieht mit seinen Palmen und Stränden auf den ersten Blick aus wie ein Urlaubsparadies. Doch während der Trockenzeit steigen die Temperaturen dort auf bis zu 40 Grad und es gibt kaum Süßwasser. Der Hubschrauber findet während der Flut keinen Platz zum Landen. Das heißt, Ed muss abspringen. Und nach diesem Adrenalinschub braucht der Survival-Profi Zeit, um sich zu sammeln.
Genre:Reise, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.