Ein Bayer auf Rügen
6 StaffelnAb 12
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Ein Bayer auf Rügen
Geschichten, die das Leben schreibt, Konflikte zwischen Nord und Süd, Ost und West. Denn was geht über einen saftigen Aufprall krachledern-bayerischer Wessi-Art gegen norddeutsche Fischkopf-Mentalität Rügener Ossi-Prägung? Auf jeden Fall ist garantiert, dass es höchst amüsant und spannend zugeht, wenn der Urbayer Valentin Gruber sein Revier ans plattdeutsche Meer verlegt.
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Sat.1
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